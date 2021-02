Justin Timberlake a-t-il précipité la descente aux enfers de Britney Spears? Les fans de la chanteuse en sont convaincus

Nous l'évoquons depuis plusieurs jours sur notre site. Un documentaire consacré à la vie de Britney Spears et à sa tutelle gérée par son père Jamie fait en ce moment beaucoup de bruits aux Etats-Unis. Ce film de presque 2 heures produit par le New York Times se concentre sur les responsables qui ont provoqué la descente aux enfers de Britney Spears.

On y voit à quel point lors des interviews menées par les médias, la petite fiancée de l'Amérique de l'époque a été malmenée, devant aborder publiquement des sujets aussi personnels tels que sa virginité, une potentielle opération esthétique sur ses seins, et le choix de ses tenus sexy... Diane Sawyer va même jusqu'à faire pleurer l'adolescente en lui rapportant des propos d'une élue politique menaçant de tuer Britney Spears parce qu'elle juge que la pop star s'habille de manière trop provocante. Et Britney de répondre avant d'éclater en sanglots: "Je ne suis pas là pour jouer la baby-sitter de ses enfants..."

Il y a aussi l'attitude d'une autre personne qui pose question: celle de son ex, le chanteur Justin Timberlake.

En effet, c'est peut-être la première fois de sa carrière que son offensive de charme ne fonctionne pas. A peine adultes, Timberlake et Spears se sont séparés après trois ans passés ensemble. Leur rupture tumultueuse et la fascination des tabloïds a propulsé Justin Timberlake au top de sa carrière solo alors qu'elle semble avoir ruiné la vie de la jeune femme.

En effet, dans son tube "Cry Me a River" sorti en 2002, Justin Timberlake évoque sa rupture avec la pop-star, expliquant qu'elle l'a trompé. Ces accusations sont aggravées par un clip vidéo mettant en vedette un sosie de Spears.

Selon le journaliste Wesley Morris du New York Times, Justin Timberlake s'est empressé de s'emparer de la narrative de leur rupture pour en faire son succès. "La façon dont les gens la traitaient à l'époque... A cause de Justin, elle est devenue la s*** de l'école qui a trompé le joueur de football populaire du lycée. Il l'a totalement mise sur la place publique en la tenant pour responsable de leur séparation."

Et de poursuivre: "Est-ce que le tube "Cry Me a River" claque toujours? C'est absolument le cas, mais cela semble aussi beaucoup plus effrayant avec le contexte: Timberlake savait que cela allait impliquer Britney Spears qui était déjà hyper-scrutée. Et il l'a fait quand même. Il s'est fait passer comme le héros de son propre récit."

Mais le documentaire force également d’autres questions sur l’héritage de Justin Timberlake. "Lorsqu'il s'est produit au Super Bowl avec Janet Jackson en 2004, il a arraché son corsage avec l'intention de révéler un soutien-gorge et a plutôt exposé la poitrine de la star au monde entier. La chanteuse a été mise sur une liste noire, et a disparu de la circulation, mais pas lui. Timberlake n’a pas reçu le même genre de punition publique", estime le site de Buzzfeed.

"Ce nouveau documentaire sur la vie de Britney Spears ne fait pas que forcer un réexamen de la relation de Timberlake avec Spears, cela montre également à quel point Justin Timberlake a été complice de l'humiliation publique et de la honte de la jeune femme", estiment de nombreux fans de la chanteuse.