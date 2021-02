Les actrices de la série "Buffy contre les vampires" accusent le créateur de la série d'intimidation et d'abus de pouvoir

Sarah Michelle Gellar et trois autres stars de la série Buffy contre les vampires se sont exprimées publiquement après que leur camarade Charisma Carpenter a accusé le créateur de l'émission, Joss Whedon, d'intimidation et d'abus de pouvoir.

Sarah Michelle Gellar, qui a joué le personnage titulaire Buffy Summers de 1997 à 2003, a semblé valider les propos de sa collègue Charisma Carpenter dans une publication Instagram mercredi après-midi.

"Bien que je sois fière d'avoir mon nom associé à Buffy Summers, je ne veux pas être associée pour toujours au nom de Joss Whedon'', a écrit l'actrice de 43 ans.

"Je suis en ce moment plus concentrée sur l'éducation de ma famille et sur sa survie alors qu'une pandémie est en ce moment en cours, je ne ferai donc aucune autre déclaration à ce sujet. Mais je tiens à préciser que je suis avec tous les survivants d'abus et je suis fière de celles qui prennent la parole. ''

Michelle Trachtenberg, qui a joué la jeune sœur de Buffy, Dawn, dans l'émission, a republié la déclaration de Gellar et a accusé Whedon de "comportement très inapproprié ''.

"Merci @sarahmgellar d'avoir dit cela", a écrit Trachtenberg dans sa légende. "Je suis assez courageuse maintenant en tant que femme de 35 ans de republier ceci car cela doit être connu."

Dans sont commentaire, elle a également ajouté: "Ce qu'il a fait était très mauvais. Mais nous avons gagné et survécu!"