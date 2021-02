Mario Barravechia lance un magazine féminin et prépare un nouvel album: "Un retour aux sources personnel et musical"

Mario Barravechia est principalement connu pour sa participation à la première édition de la Star Academy, il y a 20 ans. Ce jeudi, il était l’invité du RTL Avec Vous pour tout autre chose : un magazine féminin baptisé Welcome. Un "vrai challenge", dit-il, dans un secteur en berne. Mais le désormais patron de presse y croit : "Avec le confinement, il y a eu une explosion des ventes pour le livre", note-t-il.

Belge, originaire de la région Liégeoise, l’ex adversaire de Jenifer vit à Beaune, en Bourgogne. Pourquoi plus en Belgique ? "Je vis en France depuis 1999, j’y suis parti pour la musique tout simplement parce que la Belgique est un petit territoire pour prétendre y vivre de sa passion", a-t-il raconté. Et de confier qu’il retourne souvent à Liège, où il a sa famille, mais également depuis peu, son fils, français, qui étudie à la Cité ardente.



Fier de son parcours, de sa notoriété acquise à la Star Academy, "Mario" s’est lancé dans les affaires mais n’a pas tiré une croix sur ses rêves de musique. "Je n'abandonne pas", a-t-il confié. C'est en "toute liberté", "sans pression d’une maison de disque", qu'il prépare un album dont la sortie est prévue pour la fin de l’année. Un projet que le quadra qualifie de "retour aux sources personnel et musical".