Michel Sarran révèle recevoir "beaucoup de déclarations" d'admiratrices, et d'hommes également

Alors que l'émission Top Chef revient dès lundi sur RTL TVI avec la saison 12, les jurés acceptent de livrer quelques indiscrétions sur ce qu'on ne voit pas à l'écran.

Ainsi, Michel Sarran a révélé être très convoité lors d'une émission sur Sud Radio où il était invité avec Hélène Darroze.

Les deux chefs ont été interrogés sur les messages qu'ils recevaient d'admirateurs.

"Alors Michel il en a plein, lui ! Moi je n’en ai pas mais lui il en a plein. Des lettres d’amour, il en reçoit tous les jours !", a lancé la cheffe.

Et il a confirmé : "Oui oui, il y a beaucoup de déclarations…"

Il a alors expliqué également recevoir des demandes d'aide pour un domaine assez éloigné de la cuisine. "Il y a des personnes qui font appel à moi pour que je les aide dans l’éducation de leurs enfants. Mais je pense qu’ils se sont trompés : ça c’est Super Nanny, c’est pas Top Chef !", a-t-il lancé.

Des photos et des lettres d'hommes

Et Michel Sarran a poursuivi en révélant recevoir également des courriers plus gênants avec des photos d'admiratrices, ainsi que des déclarations venant d'hommes.

"J’ai des déclarations un peu amoureuses venant de garçons", a-t-il poursuivi. "Ah celle-là tu ne me l’avais pas dit !", s'est étonnée Hélène Darroze.

La veille, il en avait justement reçu une : "J’en ai eu une hier, tu vois… En plus la personne avec qui je partage ma vie tombe sur le message et me dit : 'Dis donc…'"

Mais heureusement, son épouse Françoise, n'est pas jalouse.

Le chef Sarran trouve tout cela plutôt "amusant", même s'il reçoit "beaucoup, beaucoup de messages", a-t-il insisté.