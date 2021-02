Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal mariés en secret? La gaffe de Jane Birkin

Cette année 2021 est un cap pour Charlotte Gainsgourg et Yvan Attal : ils sont en couple depuis 30 ans. Ils sont également les parents de Ben (23 ans), Alice (18 ans) et Joe (9 ans).

Mais le couple ne s'est jamais marié. En 2013, Yvan Attal plaisantait sur le sujet et en 2019, Charlotte Gainsbourg expliquait dans C à Vous ne pas être favorable au mariage.

"Moi je suis très superstitieuse, je n'ai jamais eu envie de me marier, je ne veux pas me marier. Ça fait 28 ans qu'on est ensemble, il vaut mieux laisser les choses telles qu'elles sont", avait-elle déclaré.

Oui mais voilà, dans une interview au magazine Gala dans laquelle elle parlait de sa relation avec sa fille Charlotte, Jane Birkin a pourtant clairement dit que le couple était marié.

Elle est mariée, elle a ses enfants

"Entre nous deux, c'est une complicité essentielle que nous n'avons pas eue depuis les sept dernières années. Quand Kate est partie, Charlotte s'est envolée pour New York. Pour moi, c'était une séparation douloureuse et triste mais je la comprenais parfaitement bien. En réalité, on n'a pas pu avoir de vraies conversations depuis quelques années. Elle est mariée, elle a ses enfants. La possibilité de partir avec elle, en Bretagne, à Tokyo, à New York pour bavarder, pour se dire les choses... Pour moi, c'était une grande émotion", a expliqué Jane Birkin.

Alors, gaffe ou simple façon de parler ?