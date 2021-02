Laeticia Hallyday joue les photographes pour son nouvel amoureux Jalil Lespert

Inséparables depuis l'été 2020, Laeticia Hallyday et son nouveau compagnon s'apprêtent à célébrer leur première Saint-Valentin ensemble ce 14 février. Les amoureux se sont retrouvés plus vite que prévu sur l'île de Saint Barthélemy, là même où ils sont tombés amoureux.

Ils ont décidé de ne plus se cacher et partagent régulièrement sur leurs comptes instagram respectifs des photos et des vidéos de leur séjour dans les Caraïbes. La dernière publication de Jalil le montre au bord d'une piscine, vêtu d'un short tentent une position de yoga faisant appel à de l'équilibre.

Le compagnon de Laeticia a mentionné sa chérie en légende, nous informant que la veuve de Johnny Hallyday aime aussi parfois passer derrière l'objectif. Le tout était accompagné d'un soleil et d'un coeur.