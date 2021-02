Kate Middleton a "sauvé" le prince William

Une experte royale a expliqué comment Kate Middleton avait "sauvé" le prince William en lui permettant de se sentir important.

L'autrice du livre "Harry: biographie d'un prince", Angela Levin, estime que la duchesse de Cambridge a sauvé le prince William. C'est ce qu'elle a expliqué sur la True Royalty TV. Des propos partagés par le DailyMail.

Selon Angela Levin, le prince William se trouvait dans une situation très difficile après la mort de sa mère, la princesse Diana, décédée en 1997 alors qu'il n'avait que 15 ans. De plus, l'adolescent avait assisté quelques années plus tôt à la fin publique du mariage de ses parents, Diana et le prince Charles. L'autrice explique que Kate Middleton, qui a épousé le prince en 2011, l'a vraiment encouragé et a consacré "sa vie entière à le rendre heureux".

Selon elle, Kate Middleton a aidé le prince à devenir un époux en le présentant à son propre entourage, en passant du temps avec une famille normale et en étant père. "Je pense que Kate a aidé à sauver William, explique-t-elle. Je pense qu'il était très difficile pour lui de sortir d'une famille dysfonctionnelle, en ayant perdu sa maman si jeune."

Coronavirus en Belgique: où en est l'épidémie ce vendredi 12 février ?