Miss France dévoile ce qu'elle a l'INTERDICTION de faire après avoir été élue (vidéo)

Amandine Petit règne en tant que Miss France depuis bientôt 2 mois. Le 19 décembre 2020, c'est donc la Normandie qui a remporté le concours de beauté.

Depuis, elle sillonne la France et les plateaux de télévision pour rencontrer ses fans et les médias. Il y a quelques jours, elle donnait une interview radiophonique lors de l'émission "Un éclair de Guény". L'occasion pour la Miss de répondre à un chroniqueur qui lui demandait: "Est-ce qu'en tant que Miss France; on signe une close qui dit que la taille c'est ça, le poids c'est ça, et qu'on a une fourchette à ne pas dépasser?"

Amandine Petit approuve l'interdiction

"On a pas de poids à ne pas dépasser, ni de taille", a expliqué la jeune femme de 23 ans. "La seule chose que l'on a pas le droit de faire, c'est de se colorer les cheveux. Aujourd'hui je suis blonde, demain je n'ai pas le droit d'être rousse."

Mais Miss précise que l'interdiction est plus globale: "Ce n'est pas que je n'ai pas le droit de me teindre, mais les gens m'ont élue avec ce visage là et je ne peux pas changer de tête complètement et dire 'demain je me rase les cheveux ou je me teint en rousse' par exemple."

Pour Amandine Petit, il n'y a pas de problèmes avec ça, elle trouve l'interdiction plutôt logique, "cela va de soi, ce ne sera plus de moi", a-t-elle conclu.

