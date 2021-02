Une ex-candidate de Koh-Lanta reçoit une proposition "à GERBER" d'un joueur de foot: "En échange de 500 euros cash" (photo)

Marine Alves a participé à Koh-Lanta Fidji en 2017. Elle a malheureusement rapidement dû abandonner l'aventure suite à une insolation.

La jeune femme de 27 ans habite Lyon et poursuit sa vie loin de la télévision et des médias. Aujourd'hui, elle refait parler d'elle mais malheureusement, elle aurait certainement préféré ne pas attirer l'attention de cette façon. Attiré par son profil TikTok, un joueur de foot s'est permis de lui envoyer un message afin de clairement et sans aucun doutes possibles, lui demander des services sexuels. Choquée par cette proposition, la jeune femme a partagé des captures d'écran de l'échange sur son compte Twitter.

"Je cherche une femme discrète pour passer de bons moments"

Avec écoeurement, elle a pu lire: "Je vais être cash... Je t'ai connu grâce à tes TikTok. Je suis au centre de formation de l'OM, je cherche une femme discrète pour passer de bons moments en échange de 400/500 euros cash, que en virtuel. Je recherche vraiment la discrétion et tu es tout mon style, tout ce que j'aime. Tu es une femme magnifique... Voilà, j'attends de tes nouvelles".

Marine partage cette demande en commentant: "Bonjour, tu veux bien être ma pute? Comportement à gerber, conn***". La jeune femme n'a pas dévoilé l'identité du footballeur de l'Olympique de Marseille, mais cette proposition en dit long sur la façon dont il traite et perçoit les femmes.

