Mariés au premier regard: Ludwig annonce son futur mariage à sa maman alors que son père s'y oppose déjà (vidéo)

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années : la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé.

Il est temps pour Ludwig d'annoncer son mariage pour le moins inattendu à sa mère. Il lui a donné rendez-vous dans un parc près de chez lui. Anxieux, il appréhende sa réaction, car son père lui a déjà signifié qu'il s'opposait à l'expérience. "Dans 30 jours, je vais me marier. Mon papa ne sera pas présent. Je le regrette un petit peu mais je le comprend aussi. C'est une expérience que j'ai décidé de faire. Je pars du principe que je ne peux pas l'imposer à ma famille, à mes amis. Mais c'est sûr qu'au fond de moi, j'aimerais que ma mère soit derrière-moi", pense le célibataire. "Par rapport à sa génération, à son mode d'éducation, je ne sais pas comment elle va l'accueillir." "J'ai peur" Ludwig annonce à sa maman qu'une compatibilité a été trouvée à 82,9%. Sa mère est soufflée, mais pas convaincue pour autant. "Je vais te dire ma façon de penser: Maintenant, Tu vis chez toi. Je n'ai plus rien à voir, c’est à toi de prendre ta vie en main et de te poser les bonnes questions. Si tu vivais encore sous mon toit, je t’aurais un peu déconseillé de participer. Moi, j’ai peur. Comme tu me dis toujours quand tu rencontres quelqu'un, tu dois ressentir un feeling. N'ayant jamais vu la personne, ce jour-là... C'est ça la crainte que j'ai!" "Ca ne ressemble pas à Ludwig" Après avoir appris la nouvelle, la maman de Ludwig explique aussi qu'elle est étonnée. "Ca ne ressemble pas à Ludwig, il a déjà fait beaucoup de choses, mais ca… C’est son choix, qu’il l’assume". Ludwig par contre, n'est pas étonné que sa mère ne saute pas au plafond. Elle termine tout de même par lui faire un câlin. "J'espère de tout coeur que ça ira. Tu es à un âge où tu dois refaire ta vie! Je te souhaite le meilleur, tu le mérites."

