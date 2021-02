Le prince Harry et Meghan attendent leur deuxième enfant

Meghan Markle est enceinte de son deuxième enfant avec le prince Harry, a annoncé dimanche soir le porte-parole du couple aux médias britanniques.

"Nous pouvons confirmer qu'Archie", le premier fils du Duc et la Duchesse de Sussex, né en mais 2019, "va être grand frère", a déclaré le porte-parole du couple. "Le Duc et la Duchesse de Sussex sont fous de joie d'attendre leur deuxième enfant", a-t-il ajouté. Meghan Markle avait révélé en novembre avoir fait une fausse-couche l'été dernier.

Le couple a publié une photo en noir et blanc les montrant tout sourire au pied d'un arbre, Meghan posant sa main sur son ventre rond.

Le couple s'est mis en retrait de la couronne britannique

La nouvelle intervient quelques jours après que Meghan Markle, 39 ans, a gagné son procès contre le tabloïd britannique Daily Mail au sujet de la publication d'une lettre qu'elle avait adressée à son père, avec qui elle est brouillée.

Le prince Harry, 36 ans, sixième dans l'ordre de succession à la couronne britannique, a dénoncé à de multiples reprises la pression des médias sur son couple et en a fait la raison principale de sa mise en retrait de la famille royale, effective depuis avril 2020.

Depuis leur installation en Californie, justifiée aussi par leur désir d'indépendance financière, Meghan Markle et son mari ont conclu plusieurs contrats avec des plateformes de contenus, dont Netflix.

Des critiques leur ont reproché de chercher à tirer profit de leur appartenance à la famille royale et de leur célébrité tout en refusant d'en assumer les aspects protocolaires. Le couple a lui mis en avant sa volonté d'oeuvrer pour des causes humanitaires via une nouvelle fondation.