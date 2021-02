Harry et Meghan attendent leur deuxième enfant: comment la famille royale a-t-elle réagi?

Meghan Markle est enceinte de son deuxième enfant. Le prince Harry et son épouse l'ont annoncé hier, en publiant une photo.

Meghan Markle est enceinte de son deuxième enfant avec le prince Harry, a annoncé dimanche soir le porte-parole du couple aux médias britanniques. "Nous pouvons confirmer qu'Archie", le premier fils du Duc et la Duchesse de Sussex, né en mais 2019, "va être grand frère", a déclaré le porte-parole du couple. "Le Duc et la Duchesse de Sussex sont fous de joie d'attendre leur deuxième enfant", a-t-il ajouté.

Comment la famille royale britannique a-t-elle réagi à cette annonce ? La reine Elizabeth II a partagé sa joie avec le duc d'Edimbourg et "la famille entière". Un porte-parole de Buckingham Palace a en effet déclaré: "Sa Majesté, le duc d'Edimbourg, le Prince de Galles et la famille entière sont enchantés et leur souhaitent le meilleur".

Il semblerait que le duc et la duchesse de Sussex aient partagé la bonne nouvelle avec la famille royale avant de la rendre publique. Hier soir, le couple a dévoilé une photo en noir et blanc pour annoncer leur bonheur. On peut y voir le ventre arrondi de Meghan, couchée dans l'herbe, la tête posée sur le genou de son époux, le prince Harry.