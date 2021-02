Harry et Meghan attendent leur deuxième enfant: qui est le photographe qui a immortalisé leur annonce?

Meghan Markle et le prince Harry attendent leur deuxième enfant. Ils l'ont annoncé via une photo en noir et blanc prise par le photographe Misan Harriman.

Archie sera bientôt grand frère. Meghan Markle est en effet enceinte de son deuxième enfant. La duchesse de Sussex et le prince Harry l'ont annoncé via une photo en noir et blanc, prise par le photographe Misan Harriman, un ami de longue date du couple. Il a partagé la photo sur son compte Instagram avec ce message: "Meg, j'étais à ton mariage pour être témoin du début de cette histoire d'amour et mon amie, je suis honorée de la capturer en train de grandir. Félicitations au duc et à la duchesse de Sussex pour cette joyeuse nouvelle". Une image instagram a été intégrée à cet endroit. Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux et le partenaire 'instagram' pour afficher ce contenu. Le photographe nigérian s'est confié à propos du cliché de Meghan et Harry au DailyMail. Il explique: "Avec l'arbre de la vie derrière eux et le jardin qui représente la fertilité, la vie et le fait d'aller de l'avant, ils n'avaient pas besoin de direction, parce qu'ils valsent ensemble dans la vie, comme des âmes sœurs absolues". Selon le DailyMail, il aurait pris cette photo à distance depuis Londres à l'aide d'un iPad. Misan Harriman a marqué l'histoire puisqu'il est le premier photographe noir à avoir réalisé une couverture du Vogue britannique en 104 ans d'existence du magazine. En septembre 2020, il avait proposé une couverture activiste avec une équipe principalement noire lors du shooting. En photo, on peut voir le joueur de football anglais Marcus Rashford et la mannequin Adwoa Aboah.

© Isopix / Misan Harriman / AP Le photographe se décrit lui-même comme un activiste soutenant la diversité et l'inclusion sur le lieu de travail. Il a récemment réalisé une série de photographies des manifestations Black Lives Matter à Londres. Coronavirus en Belgique: où en est l'épidémie ce lundi 15 février ?