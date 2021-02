Harry et Meghan attendent leur deuxième enfant: le joli clin d'œil à la princesse Diana

Le prince Harry et Meghan Markle attendent leur deuxième enfant. Pour annoncer l'heureux événement, le couple a choisi de faire un clin d'œil à la princesse Diana.

Meghan Markle est enceinte de son premier enfant. Le prince Harry et son épouse ont en effet annoncé l'heureuse nouvelle avec une photo en noir et blanc sur laquelle on peut voir le ventre arrondi de la duchesse de Sussex.

C'est donc le 14 février, jour de la Saint-Valentin, que Meghan et Harry ont décidé d'annoncer cette grossesse. Une date qui n'a pas été choisie par hasard. En effet, il y a exactement 37 ans, la princesse Diana choisissait cette date pour que les médias annoncent qu'elle attend le prince Harry.

Lady Di avait dévoilé sa seconde grossesse la veille, le 13 février 1984, afin que les médias mondiaux puissent faire leur couverture avec cette annonce dès le lendemain.