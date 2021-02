"Ma meilleure Saint-Valentin": Laeticia Hallyday et Jalil Lespert fous amoureux (vidéo)

La passion des débuts n'est pas retombée pour Laeticia Hallyday et Jalil Lespert. La veuve de Johnny Hallyday et le réalisateur semblent toujours sur un petit nuage depuis qu'ils se sont rencontrés. Si Pascal Balland avait réussi à faire retrouver le sourire à l'ancien mannequin, c'est bien Jalil Lespert, 44 ans, qui a su conquérir son cœur.



La dernière vidéo publiée à la fois sur le compte de Laeticia et celui de Jalil est une parfaite illustration de leur idylle. À Saint-Barthélémy, les deux tourtereaux se montrent enlacés et tout sourire. Des images accompagnés par quelques notes romantiques de guitare et les gloussements de bonheur de Laeticia...

On note toute fois une petite différence dans la légende. "Ma meilleure Saint-Valentin", écrit pour sa part le réalisateur. "My Valentine", commente plus sobrement Laeticia.