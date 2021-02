Top Chef: la particularité de ce candidat SURPREND les chefs, "Je rêve ou il s'est cru au saloon?" (vidéo)

La saison 12 de Top Chef a commencé ce lundi soir. Lors de la première épreuve des brigades, un candidat a surpris les chefs.

Dans ce premier épisode de Top Chef, vous avez pu découvrir Jarvis, 24 ans, chef de partie. Un détail physique du candidat a interpellé les chefs. "Je rêve où il y a un candidat qui s'est cru au Saloon ?", commente Philippe Etchebest. En effet, Jarvis porte… des santiags en cuisine. "Toujours en santiags moi", explique-t-il au chef. "Et ça ne te fait pas mal au dos ?", lui demande Hélène Darroze. Mais Jarvis l'assure, ce n'est pas le cas. "Je suis venu comme je suis", ajoute le candidat.

Dans son portrait, Jarvis parle de son parcours et évoque le fait qu'il est "un accident" pour ses parents. "C'est compliqué à avaler quand tu es gamin et qu'on te dit ça, mais du coup, ça me donne la niaque (…) Je ne suis pas désiré, mais je suis là."

