Top Chef: "T'es qu'un Arabe, t'es bon qu'à faire le sol", Mohamed raconte ses débuts difficiles (vidéo)

La saison 12 de Top Chef a commencé ce lundi soir. Dans son portrait, Mohamed, chef de 28 ans, a expliqué son parcours difficile en cuisine.

Mohamed, candidat de Top Chef, a 28 ans et a grandi dans un quartier populaire. Lors de sa présentation, il a expliqué qu'il en avait "chié" dans son parcours. "C'était vraiment dur. Quand j'ai commencé, on m'a marmonné dans l'oreille: "Il n'y a pas de place pour toi, tu n'es qu'un Arabe, tu n'es bon qu'à faire le sol". Je n'ai rien lâché parce que j'avais envie de faire ce métier et finalement, ça a été une force pour moi, qui m'a permis de gravir les échelons."

Pour lui, c'est une satisfaction d'être dans Top Chef et de se dire "j'existe".

Top Chef, le lundi à 20h20 sur RTL-TVI

Coronavirus en Belgique: où en est l'épidémie ce lundi 15 février ?