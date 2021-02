Top Chef: les chefs trouvent que le Belge Mathieu est le portrait CRACHÉ de cette personnalité (vidéo)

La saison 12 de Top Chef a commencé ce lundi soir. En lice, 4 bridages de 3 candidats que vous avez pu découvrir dans ce premier épisode. Il y a un Belge parmi eux, Mathieu.

Mathieu a seulement 22 ans et est sous-chef dans un restaurant bruxellois. En découvrant le candidat, les chefs ont été surpris. "Tu as un petit look qui me fait penser à quelqu'un", lance Michel Sarran. C'est Philippe Etchebest qui trouve à qui le jeune Belge ressemble… à Gordon Ramsay, chef britannique et présentateur de "Cauchemar en cuisine", version anglaise.

Mathieu en rigole, espérant plutôt être un "Top Chef" qu'un "Cauchemar en cuisine". "Je suis flatté. Moi la veste que j'ai envie d'avoir, c'est la veste Top Chef." Et c'est réussi pour le jeune Belge puisque le "mini Ramsay", comme il le surnomme, a été choisi par Philippe Etchebest.

