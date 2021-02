Loïc (Koh-Lanta) en COUPLE avec une ancienne Miss: voici la photo qui officialise leur relation

Loïc, aventurier de "Koh-Lanta, les 4 Terres", vient d'officialiser sa relation avec une ancienne Miss. Le couple a partagé photo et vidéo sur Instagram.

Loïc, ancien aventurier de Koh-Lanta, est amoureux ! Il vient en effet d'officialiser sa relation avec… Lucie Caussanel, Miss Languedoc-Roussillon 2019. Après avoir entretenu le mystère pendant quelques semaines, le couple a partagé photo et vidéo sur les réseaux sociaux.

Loïc a publié hier sur son compte Instagram une photo prise dans le désert marocain où on le voit embrasser Lucie Caussanel. Il commente simplement avec un petit cœur blanc.

La Miss, de son côté, a partagé la même photo mais également une vidéo dans laquelle on peut les voir partager plein de moments ensemble. Elle écrit en commentaire: "Et merci de faire battre mon cœur encore plus fort".

Étudiante en première année de médecine, la jeune femme de 21 ans avait mis ses études en suspens pour participer au concours France. Miss Languedoc-Roussillon 2019 est depuis devenue mannequin et influenceuse.