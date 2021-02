Le prince Harry et Meghan Markle préparent une interview HISTORIQUE dans une célèbre émission américaine

Alors qu'ils viennent d'annoncer atteindre leur deuxième enfant, le prince Harry et Meghan Markle accorderont bientôt une interview à la chaîne de télévision américaine CBS.

Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, Harry et Meghan dévoilaient l'heureuse nouvelle: le couple attend son deuxième enfant. Archie sera donc bientôt grand frère. Au lendemain de cette annonce, un communiqué de la chaîne de télévision CBS a révélé que le duc et la duchesse de Sussex accorderont bientôt une interview à une célèbre présentatrice américaine.

En effet, le 7 mars prochain, Meghan Markle se confiera à Oprah Winfrey. "Oprah Winfrey parlera avec Meghan, la duchesse de Sussex, dans une interview de grande envergure, couvrant tout, de son entrée dans la vie en tant que membre de la famille royale, son mariage, sa maternité, son travail philanthropique à la façon dont elle gère la vie sous une pression publique intense", peut-on lire dans le communiqué.

Le prince Harry sera également présent. "Plus tard, elles seront rejointes par le prince Harry pour parler de leur déménagement aux Etats-Unis et de leurs futurs espoirs et rêves pour leur famille qui grandit."

Que le couple ait choisi Oprah Winfrey n'est pas étonnant puisque cette dernière est très proche de Meghan Markle, dont elle a notamment pris la défense lorsque le prince Harry et son épouse ont choisi de s'éloigner de la famille royale.

