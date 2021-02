Jamel Debbouze: sa sœur Nawel dévoile le visage de l'élu de son cœur pour la première fois (photo)

Nawel Debbouze est la petite sœur de Jamel. Pour la première fois, elle a décidé de montrer le visage de son compagnon à ses abonnés sur Instagram.

Assez discrète sur sa vie privée, Nawel Debbouze est pourtant bien présente sur les réseaux sociaux. La petite sœur de Jamel est créatrice de mode et confectionne notamment des sacs à main. Si elle partage souvent ses créations sur Instagram, elle n'avait par contre jamais dévoilé le visage de celui qui partage sa vie.

C'est désormais chose faite. Elle vient de partager une photo de Fouad Ben Kouider, son compagnon. "Pour la première fois, je vous présente l'élu de mon cœur. Je suis très heureuse d'être à tes côtés et tu embellis ma vie, donc merci. Chaque jour que Dieu fait, je me réjouis de te retrouver et de découvrir la beauté de notre destinée. I Love You", écrit-elle en commentaire du cliché du couple.

