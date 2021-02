Olivia Wilde encense son nouveau chéri, Harry Styles, sur son compte Instagram

Olivia Wilde ne tarit pas d’éloges sur son nouveau compagnon: le chanteur Harry Styles. L’actrice et réalisatrice vient de terminer le tournage de son film et met en avant le talent de son chéri ainsi que son humilité d’accepter un second rôle masculin.

Olivia Wilde et Harry Styles forment le nouveau couple qu'Hollywood s'arrache. Récemment, l'actrice et réalisatrice a terminé son film "Don't worry Darling". Elle a tenu à remercier les membres de l'équipe, mais surtout son chéri. Sur son compte Instagram, elle commence par raconter: "Fait peu connu: la plupart des acteurs masculins ne veulent pas jouer de second rôle dans des films avec une femme dans le rôle principal. L'industrie les a amenés à croire que cela réduisait leur pouvoir (c'est-à-dire leur valeur financière) d'accepter ces rôles, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles il est si difficile d'obtenir des financements pour des films axés sur des histoires de femmes. Ce n'est pas une blague, il est difficile de trouver des acteurs qui reconnaissent que cela peut valoir la peine de permettre à une femme de tenir la vedette." Elle poursuit: "Harry Styles, notre 'Jack'. Non seulement il a savouré l'opportunité de permettre à la brillante Florence Pugh de se tenir sur le devant de la scène en tant qu''Alice', mais il a imprégné chaque scène de son humanité. Il n'a pas eu à rejoindre notre cirque, mais il a sauté à bord avec humilité et grâce, et nous a époustouflés chaque jour par son talent, sa chaleur et sa capacité à faire marche arrière."