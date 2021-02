Rupture de Nehuda et Ricardo (Les Anges): elle l'accuse de violences pendant sa grossesse

Nehuda et Ricardo formaient un couple emblématique de la télé-réalité française. Ensemble de puis 5 ans, ils ont eu un enfant en février 2017. Ils ont annoncé leur séparation sur les réseaux sociaux. Nehuda enchaîne depuis les stories accusant son ex de violences.

Nehuda et Ricardo, c’est fini. Après 5 ans de relation et un enfant, le couple a décidé de se séparer. Le 15 février, Nehuda s’est confié sur son compte Instagram sur ce qu’elle considère comme étant "5 ans d’enfer". Dans ses stories, elle accuse son ex de violences.

J’étais enceinte, il m’a menacée avec une arme à bout portant. J’étais en larme, je criais, j’ai appelé la police.

Selon la candidate de télé-réalité, Ricardo est "un gros raciste": "Si vous saviez comment il est raciste, comment il parle des Arabes, combien de fois je m’embrouillais avec lui à cause de ça." Elle ajoute à cela une photo qu'il lui aurait envoyé avec les sous-vêtements de sa nouvelle compagne.





Face à ces accusations, Ricardo nie. "Je ne voulais pas m’exprimer parce que je ne trouvais pas intelligent de laver son linge sale en public," explique-t-il sur son compte. Il a nié chacune des accusations de son ex-compagne argumentant que ses propos "ne sont pas cohérents". "Aujourd’hui, Nehuda ne va pas bien, elle vit mal notre séparation et le fait que je puisse refaire ma vie."

C’est la seconde fois que le jeune homme est accusé de violences conjugales. Son ex petite amie, Fidji, avait également raconté avoir reçu des coups de poing lorsqu’elle était en couple avec Ricardo.