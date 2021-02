Meghan et Harry ont-ils ENCORE volé la vedette à la princesse Eugenie? Les fans de la famille royale dénoncent

Le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé attendre leur deuxième enfant le jour de la Saint-Valentin. Pour certains fans de la famille royale, le couple a une nouvelle fois volé la vedette à la princesse Eugenie.

La princesse Eugenie a donné naissance à un petit garçon le mardi 9 février et quelques jours plus tard, la jeune maman quittait l'hôpital avec son fils. Le dimanche 14 février, Meghan Markle et le prince Harry dévoilaient une photo qui annonce la future arrivée de leur second enfant. Une façon d'éclipser la naissance du bébé de la princesse Eugenie ? Pour certains fans de la famille royale, la réponse est oui.

Souvenez-vous, lors du mariage de la princesse et de Jack Brooksbank en 2018, le DailyMail avait affirmé que Meghan et Harry avaient profité de l'événement pour annoncer qu'ils attendaient un heureux événement. L'annonce aurait rendues furieuses la mariée et sa mère, Sarah Ferguson. Selon les biographes royaux Dylan Howard et Andy Tillet, auteurs du livre "Royals At War" sorti en juin 2020, "c'était une énorme gaffe". Meghan et Harry auraient en effet profité du mariage pour parler de la grossesse à leurs proches avant qu'ils ne fassent leur tournée royale en Australie. L'heureux événement a ensuite été annoncé publiquement le 15 octobre 2018, jour du 59e anniversaire de Sarah Ferguson.

"Cela semble être contre elle"

Cette fois, ce sont des fans de la famille royale qui accusent Meghan et Harry de voler la vedette à la princesse Eugenie. En effet, beaucoup ont écrit sur Twitter que le duc et la duchesse de Sussex auraient pu attendre encore quelque temps avant de faire leur annonce, pour que la princesse puisse avoir "son moment" et dévoile des photos et le prénom du nouveau-né.

"Ils devaient faire cette annonce quand Eugenie accouche. Cela semble être contre elle, ils ont fait la même chose à son mariage", écrit une personne. "Tellement heureux pour le couple. Mais encore une fois, elle ne pouvait pas donner à Eugenie une semaine avant de lui voler la vedette. D'abord le mariage et maintenant ça", dit un autre.