Un nouveau film emblématique va être adapté en série

Après "Le Seigneur des Anneaux" ou "Snowpiercer", c’est au tour de "Mr. & Mrs. Smith" d’être adapté en série télévisée. Le film emblématique de Brad Pitt et Angelina Jolie est en cours de préparation par Amazon Prime.

"Mr. & Mrs. Smith" reste pour tout le monde LE film de la rencontre entre Brad Pitt et Angelina Jolie. Ce film a fait naître l’un des couples les plus emblématiques d’Hollywood. L’idée est donc évidemment de surfer sur le succès de ce film datant de 2005 et d’en faire une série.

Pour ce faire, Donald Glover (vu dans "Community" et "Atlanta") et Phoebe Waller-Bridger (vue dans "Fleabag") reprendront les deux rôles mythiques. En plus de leurs rôles d’acteurs, ils seront co-créateurs.

L’histoire ne différera pas du film. Mr. et Mrs. Smith forment un couple tout à fait normal en apparence. Pourtant, les deux sont agents secrets et ont pour mission d’éliminer l’autre.

