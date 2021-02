Meghan à nouveau enceinte: une FOULE de messages codés sont cachés sur le cliché de l'annonce (photo)

Misan Harriman, le photographe nigérian qui a eu la chance de prendre le cliché historique qui annonce la grossesse de Meghan, a donné plus de détails sur la séance. Les médias anglais ont également analysé les nombreux messages subliminaux qui se cachent derrière cette image.

L'arbre de la vie

L'arbre, imposant sur l'image, est loin d'être un détail caché, mais il célèbre clairement la vie. "L'arbre et le jardin représentent la fertilité, la vie et le progrès", détaille Misan Harriman à British Vogue.

Il a également expliqué: "Harry et Meghan étaient si à l'aise pour discuter et être dans le moment présents qu'ils n'étaient pas pleinement conscients qu'ils posaient pour que je capture un morceau d'histoire. Ils n'avaient besoin d'aucune direction, car ils sont, et ont toujours été, en train de valser à travers la vie, ensemble, en tant qu'âmes sœurs absolues."

Le bracelet de Harry

Harry porte son "bracelet Diana", reçu peu de temps après sa mort, en 1997, lors d'un voyage en Afrique.

Une robe fluide, des pieds nus

Harry et Meghan ont opté pour une pose totalement décontractée, qui dénote clairement avec la photo des annonces de leurs fiançailles, où le couple était en smoking et robe noire. Cette fois, Meghan porte une robe fluide et Harry, lui, pose carrément pieds nus, ce qui est peu habituel pour annoncer une grossesse royale. Le message est clair: loin de Londres, le couple ne souffre plus d'aucune contrainte royale en Californie.

Un clin d'oeil à Diana

Comme nous vous l'expliquions ici, le couple a annoncé cette naissance presque 37 ans jour pour jour après que la princesse Diana ai révélé qu'elle était enceinte de Harry le 13 février 1984.

Une référence à Nothing Hill

Les fans du couple ont remarqué des similitudes entre le cliché et les derniers moments du film de 1999, qui dépeint la romance entre une célèbre actrice américaine, interprétée par Julia Roberts, et un Londonien désespéré et amoureux, joué par Hugh Grant.

Le bébé des Sussex sera huitième dans l'ordre de succession au trône, après le prince Charles, le prince William, les trois enfants de William: George, Charlotte et Louis, Harry et son aîné de 21 mois, Archie Mountbatten-Windsor.