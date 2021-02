Virgil (Les Anges) publie une vidéo inquiétante sur les réseaux sociaux

Virgil Tayoum, candidat des Anges semble être au plus mal. Le jeune homme, qui fait partie du monde de la téléréalité depuis 2016, , aurait été interné en psychiatrie. Le 15 février, il a partagé des vidéos sur les réseaux sociaux. Les propos incohérents qu'il tient inquiètent ses fans, dont de nombreux pensent qu'il s'agit d'un appel à l'aide.

Il y a plusieurs semaines, il a révélé qu’il avait fait une dépression après sa participation aux Anges de la téléréalité. "Quand ça vous arrive, on voit tout noir. Je ne voulais rien faire, je suis resté dans mon appartement". Au plus mal, Virgil avait ensuite été interné en psychiatrie pendant 6 mois.



"Cyril Hanouna, tu peux m’inviter dans le prochain Touche Pas à Mon Poste pour que j’explique que tout mon entourage me met en psychiatrie alors que je n’ai rien fait. Hey, bande de fous, allez fumer vos joints et boire vos verres d’alcool, ne me faites plus la morale. C’est vous les plus fous! La production, tout le monde, vous m’avez rendu fou."



"Vous allez chier votre race. Je vous ba*** tous! Téléréalité ou pas téléréalité, les Marseillais, les Anges, la Villa! Bizarrement, avant, tout le monde m’appelait! Maintenant que j’ai des problèmes, que je n’ai plus d’argent, que je ne suis plus à la mode, plus personne ne m’appelle", a lancé le jeune homme le 15 février.



"La téléréalité, c’est un monde de merde. Je vous ba*se tous! Que ce soit Léana, Jessica Thivenin, Nabilla (...) J’ai été gentil pendant longtemps, mais maintenant, je vais vous montrer mon vrai visage. Mon but, c’est de finir en prison avec les fous comme moi", poursuit-il.



Les propos du candidat de téléréalité ont inquiété ses fans qui pensent qu’il va mal et que ces vidéos sont des appels à l’aide d’une personne en détresse. Pour d’autres, ces images sont "l’exemple parfait des ravages de la téléréalité".