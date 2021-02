Gwyneth Paltrow lance son premier sex toy, SOLD OUT en quelques heures à peine (photos)

Gwyneth Paltrow a plus d'un tour dans son sac pour surprendre ses fans. Après avoir commercialisé une bougie à la "senteur vagin", l'actrice se lance aujourd'hui dans la commercialisation d'un sex toy.



L'actrice est aujourd'hui business woman et créatrice du site lifestyle Goop. Elle y partage des articles au sujet de la mode, du bien-être, de la cuisine et sa boutique en ligne propose de nombreux produits destinés à embellir et améliorer le quotidien de toutes les femmes.



Et le dernier article mis en vente sur son site fait beaucoup parler de lui, puisqu'il s'agit d'un vibromasseur. "Nous n'avons pas seulement écouté nos propres désirs - nous avons écouté les vôtres, lors de la création de notre tout premier vibromasseur", peut-on lire sur le compte Instagram de la marque.

"Un objet magnifique sur une table de chevet"

Pour promouvoir l'accessoire, Gwyneth Paltrow a remplacé un Oscar dans ses mains en 199 par son vibromasseur en ironisant: "Je vous ai devancés... Je sais comment faire un mème les gars". Sur le site, on peut lire qu'un des bénéfices de ce vibromasseur est aussi sa beauté: "C'est un objet magnifique sur une table de chevet."

Comme à son habitude, elle profite de sa notoriété pour démystifier cet objet et les fans de l'actrice sont ravis. "c'est exactement la raison pour laquelle on t'aime!", "On t'aime!", "tu es hilarante", "un génie!" "iconique!", peut-on lire dans les commentaires de la publication de l'actrice.