Étonnée de ne pas être nommée aux César, Juliette Binoche partage son écœurement sur Instagram (vidéo)

La 46e cérémonie des César aura lieu le vendredi 12 mars 2021 et la liste des nommés a été rendue publique. Juliette Binoche, à l'affiche du film "La Bonne Épouse", une comédie sur l'émancipation féminine qui a eu son petit succès au cinéma l'été dernier, ne fait pas partie des heureux élus et ne peut donc pas espérer remporter un César pour son rôle cette année.

Sur Instagram, elle a partagé une vidéo intrigante où elle se filme face caméra dans une lumière étrange: "Miroir, mon beau miroir", interroge-t-elle. "Pourquoi ne suis-je pas aux César? Y a-t-il eu une entourloupe? Au niveau de la haute direction? Hmm… Comme c'est bizarre, bizarre… César, César…!"

Juliette Binoche sanctionnée?

Juliette Binoche sous-entend dans cette vidéo que l'Académie des César a voulu la sanctionner. En effet, l'an dernier, elle lâchait sur France Info, à propos de la cérémonie, présentée par Florence Forest: "J'ai été atterrée par la bêtise, on ne parle pas une seule seconde de cinéma dans les César. C'est un one-man-show raté narcissico-ennuyeux, mais bon, ça fait un moment que c'est comme ça. C'est une espère de ribambelle de one-man-show, ça n'a rien à voir avec le cinéma."

L'actrice a également commenté la polémique entourant la récompense de Roman Polanski et soutenu Adèle Haenel: "Qu'est-ce que j'aurais fait, moi, si j'avais été dans la salle ? Je serais partie avant parce que c'était insoutenable, c'était tellement ennuyeux et vulgaire. J'étais heureuse de ne pas y être", avait-elle également dit sur France Info.

Les seconds rôles du film nommés

Si la comédienne de 56 ans s'étonne publiquement, c'est aussi parce que ses partenaires Yolande Moreau, Noémie Lvovsky et Édouard Baer ont, eux, tous été nommés. Pourtant, ils campent des seconds rôles, tandis qu'elle tient le rôle principal. De quoi donner de l'eau à son moulin. L'actrice s'est néanmoins réjouie pour eux: "Bravo à mes partenaires chéris et costumes et décors", écrit-elle en légende de sa vidéo.