Décès de Tonton David: ses enfants lancent une cagnotte pour "qu'il ait des funérailles dignes de ce nom"

Les enfants de Tonton David, décédé mardi, ont lancé une cagnotte Leetchi pour financer ses funérailles et la sortie d'un album posthume, a indiqué mercredi à l'AFP son fils Samuel.



"Notre père avait arrêté sa carrière à 40 ans - il est décédé à 53 ans des suites d'un AVC - et pour qu'il ait des funérailles dignes de ce nom et pour sortir le disque sur lequel il travaillait, nous avons lancé une cagnotte Leetchi", a expliqué à l'AFP Samuel Grammont, un des quatre enfants de David Grammont, vrai nom de l'artiste.



La cagnotte s'appelle "Pour le départ de Tonton David" et l'album se nommera "Un job ou un bizz".



A peine postée mercredi après-midi, la cagnotte avait récolté déjà plus de 3.000 euros.



L'annonce de la disparition de Tonton David, figure du reggae en France, célèbre pour son tube "Chacun sa route" dans les années 1990, a suscité une grande vague d'émotion sur les réseaux sociaux.



"Repose en paix Tonton David, Le Blues des racailles, toute ma jeunesse", a ainsi posté l'acteur Omar Sy, avec un lien vers ce titre de l'artiste.



Pierpoljak, autre voix du reggae en France, s'est filmé sur Instagram en train de dire face caméra: "Ouah, je suis dévasté, je viens d'apprendre que mon ami Tonton David est mort". La chanteuse Princess Erika a elle twitté leur duo "Est-ce qu'il y a quelqu'un?"



Tonton David s'était également fait connaître pour "Peuples du monde" (et sa fameuse intro "Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert/Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir") avec un clip réalisé par Mathieu Kassovitz.