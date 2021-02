Demi Lovato révèle tout sur son overdose: "J'ai des lésions cérébrales et j'en subis les effets" (vidéo)

En 2018, la chanteuse Demi Lovato subissait une overdose, dont l'issue a bien failli lui être fatale.

La chanteuse joue la carte de la transparence

Dans un documentaire YouTube qui sera diffusé le 23 mars et intitulé "Demi Lovato: Dancing with the Devil", la chanteuse veut jouer la carte de la transparence. Elle décide de tout révéler sur cet événement, mais aussi ses conséquences.

Ce 17 février, un premier extrait a été révélé. Dans celui-ci, l'artiste explique que son overdose l'a amenée à faire trois crises d'épilepsie et une crise cardiaque. "Mes médecins ont dit qu’il me restait 5 ou 10 minutes à vivre", explique Demi Lovato, qui a été très chanceuse.

"Je ne conduis pas de voiture"

Malgré tout, elle n'est pas sortie indemne de cet événement. "J'ai des lésions cérébrales et j'en subis encore aujourd'hui les effets. Je ne conduis pas de voiture car il y a des angles morts dans ma vision. J'ai aussi eu beaucoup de mal à lire pendant longtemps", révèle-t-elle. "J'ai l'impression que ces effets sont toujours là pour me rappeler ce qui pourrait arriver si jamais je me retrouvais à nouveau dans cette situation."