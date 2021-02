Christine Bravo opérée d'une tumeur à la main: Instagram CENSURE sa tentative de sensibilisation (photos)

Hier, "par mégarde", Christine Bravo a publié une vidéo où ses fans pouvaient plus que clairement voir sa main gauche totalement recouverte d'un bandage. "Oh mince, j’ai filmé ma main blessée sans m’en rendre compte!", a répondu l'animatrice aux commentaires qui s'affolaient. "Je ne souhaitais pas en parler, mais autant vous mettre en garde. J’ai bêtement attendu des mois avec une grosseur dans la paume. Résultat, la semaine dernière, le chirurgien a passé 3 heures à extraire une tumeur, certes bénigne, mais de 10cm sur 10. Il a dû ouvrir la main en 4, 28 points de suture, et 2 mois de rééducation à venir. Les amis, en cas de grosseur n’importe où, consultez IMMÉDIATEMENT. Si c’est dans la main, adressez-vous à un SPÉCIALISTE de la main, ok? Un seul nerf touché et vous perdez l’usage d’un doigt!"

"INCROYABLE"

Son histoire révélée, Christine Bravo s'est dit que l'occasion devait être prise pour sensibiliser les personnes qui la suivent. Elle a donc partagé son histoire et une photo post-opératoire où on pouvait voir sa cicatrice à la main. Malheureusement, cette publication a été retirée par Instagram. "INCROYABLE ", écrit-elle sur une nouvelle publication. "Suite à mon post précédent où , PAR MÉGARDE, j’ai montré mon pansement, j’ai répondu en toute sincérité à vos interrogations sur les tumeurs de la main, SAUF qu’Instagram a carrément BLOQUÉ mon explication et la photo post opératoire, où n’apparaissait pourtant qu’une large cicatrice. Perso, ça me semblait aussi pédagogique que la prévention des cancers du sein et de la prostate pour lesquels les médias sortent régulièrement les clairons. Je vous renvoie donc à mon post précédent, où j’expliquais les dangers de la négligence quand on a, comme moi, une « petite » boule quelque part, et qu’on attend DES MOIS pour consulter."

"Seule la chair libidineuse est montrable. La chair souffreteuse est taboue"

L'animatrice est interloquée: "C’est incompréhensible qu’Instagram autorise les clichés obscènes des seins en plastique des starlettes, voire pire, et CENSURE une paume de main blessée ! J’en déduis que sur ce réseau, seule la chair libidineuse est montrable. La chair souffreteuse est taboue."

