Mallory Gabsi enchanté de pouvoir réellement aider des restaurateurs dans "Cauchemar en cuisine"

Le jeune homme qui a séduit la Belgique et la France dans la dernière saison de Top Chef était l’invité du RTL INFO AVEC VOUS ce vendredi. Il est revenu sur une de ses récentes actualités : sa participation à l’émission "Cauchemar en cuisine" avec Philippe Etchebest.

"Je ne compte pas remplacer le chef Etchebest", a-t-il réagi après avoir vu l’extrait où il lui demande "qui est le chef ?" maintenant. "Après c’est bon joueur. Je pense que c’est une émission où il faut amener un peu de jeunesse. Ça fait 10 ans, c’est une belle émission, mais voilà ça fait du bien de pouvoir taquiner un peu le chef Etchebest et pour moi c’est une super expérience", confie-t-il.

D’autant que le but de l’émission est réellement d’aider des personnes en détresse. "C’est une expérience qui me plait déjà parce que j’aime beaucoup aider les gens. Et ici on va aider les restaurateurs. C’est ouf pour ces gens-là de pouvoir avoir de l’aide d’un chef comme ça et de pouvoir remettre en avant un restaurant pour lequel ils ont travaillé toute une vie quoi. Donc j’aime beaucoup cette émission qui porte des vraies valeurs."