Voici pourquoi l'influenceuse Caroline Receveur est dans le viseur du Fisc français

Comme beaucoup d'autres, Caroline Receveur monnaye sa célébrité sur les réseaux sociaux. Avec 4 millions d'abonnés sur Instagram, celle qui s'est fait connaître en 2008 pour sa participation à Secret Story a de quoi susciter l'intérêt des marques, et même la possibilité de lancer ses propres produits.

En 2014, la Vosgienne a lancé sa marque de thé, Wander Tea. En 2019, sa marque de vêtements Recc Paris, puis, en 2020, sa marque de produits de beauté, Osé. Des activités qu'elle a toutes domiciliées au Royaume-Uni. Or, le Fisc français lui reproche de n'y disposer d'aucun salarié, aucun actif physique, ni-même un numéro de téléphone, révèle la revue en ligne Gotham City.



Les services fiscaux français ont perquisitionné l'influenceuse à son domicile le 19 septembre 2019. Des perquisitions dont elle a voulu contester la légalité. Lors de l'audience du 10 février, les avocats de Caroline Receveur ont plaidé son déménagement au Royaume-Uni en 2014. Ceci avant de rentrer quelques mois en France en 2018, pendant sa grossesse.

Mais la Cour d’appel n'a pas reçu favorablement cet argument. Elle a constaté que l'influenceuse disposait depuis le 9 janvier 2018 d’une adresse parisienne et "de plusieurs comptes bancaires à cette adresse". En outre, elle et son compagnon se seraient trouvés à ce domicile parisien "le jour des visites domiciliaires inopinées du 19 septembre 2019".



Depuis, l'influenceuse et sa famille ont quitté la capitale française pour des cieux plus favorables fiscalement : Dubaï.