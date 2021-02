Emmanuel Macron lance un défi à… Mcfly et Carlito: "À vous de jouer" (vidéo)

Les YouTubeurs Mcfly et Carlito ont reçu une demande d'Emmanuel Macron. Le président français leur lance un défi… auquel ils ne s'attendaient pas.

Sur leur chaîne YouTube, Mcfly et Carlito ont posté une nouvelle vidéo ce vendredi 19 février. Cette dernière s'intitule: "Le président de la République nous lance un défi. Voilà. Dinguerie ? Oui". On y voit les deux YouTubeurs parler d'une demande qu'ils ont reçue… de la part d'Emmanuel Macron. "Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que d'habitude, c'est vous les spécialistes des défis, commence le président français. Cette fois-ci, on va inverser les rôles, c'est moi qui vais vous en lancer un."

Emmanuel Macron rappelle que Mcfly et Carlito avaient organisé une journée caritative en soutien aux soignants et aux Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) en avril dernier. Un événement qui leur avait permis de récolter plus de 400.000 euros. "Pour aider nos soignants aujourd'hui, pour nous aider à gagner collectivement face à l'épidémie, il y a des gestes simples, des comportements simples, des choix simples que nous avons à faire chaque jour et qui permettent de ralentir ou d'arrêter ce virus du Covid-19. Alors je vous lance un défi: faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, de ne pas avoir de grands regroupements, de faire au maximum du télétravail."

"Si et seulement si"

Le président demande aux YouTubeurs de faire cette vidéo et s'ils atteignent les 10 millions de vues, il s'engage à les laisser tourner à l'Elysée. Mcfly et Carlito, visiblement très surpris par cette demande, ont souhaité en parler sur leur compte YouTube. Ils expliquent accepter le défi si, "et seulement si", "à la fin, avec Emmanuel Macron, on fait un concours d'anecdotes". Et le président a, via l'Elysée, communiqué qu'il était d'accord.

Les YouTubeurs ont expliqué ne pas vouloir faire de la politique… mais ils semblent très excités de faire ce concours d'anecdotes avec le président français. Ils vont donc dévoiler une vidéo pour rappeler les gestes barrières pour lutter contre le coronavirus. "Tous les sous générés iront à une association. Cette fois-ci, on aimerait donner aux étudiants", expliquent-ils. Ils donnent rendez-vous à leurs abonnés ce dimanche 21 février à 10h.