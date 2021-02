Emotion dans Mariés au premier regard: Manon découvre une lettre de Junior devant ses parents (vidéo)

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années: la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé.

Manon et Junior sont en plein préparatifs pour leur mariage. Manon décide d’annoncer sa future union à ses parents lors de son essayage de robes. Laurent et Patricia soutiennent leur fille avec beaucoup d’émotion. "Je ne suis pas contre l’expérience, mais j’aurais aimé que ça se passe de manière plus naturelle, explique son papa. Je suis content pour elle." Le défilé de Manon terminé et son choix de robe fait, elle reçoit une lettre de Junior. Emue, elle l’ouvre devant ses parents. "Bonjour à toi, ma future… J’avoue que cela fait bizarre, mais je pense que ce sera autant inhabituel pour toi de lire cette lettre que pour moi de l’écrire. C’est assez particulier comme sensation ce saut dans l’inconnu qu’on s’apprête à réaliser. J’aimerais surtout te conseiller de ne pas trop stresser, de profiter du moment présent, de vivre cette aventure sans détour." Ces derniers mots mettent les larmes aux yeux de Manon et de ses parents. "Il a tapé dans le mille." Pour Catherine Solano, médecin et sexologue, Junior a projeté dans sa lettre ce qu’il ressent lui-même. "Il est stressé, donc il donne le conseil à Manon de ne pas stresser. Il lui conseille ce qu’il aimerait réussir à faire." Si les larmes coulent sur les joues de Manon, ce geste de Junior rassure surtout les parents de la jeune femme. "C’est déjà un bon point, note Patricia." "Ca montre déjà un engagement assez important, plus un petit cadeau, ajoute Laurent. Le cadeau est toujours accessoire, mais la lettre… j’apprécie." Retrouvez "Mariés au premier regard" chaque dimanche à 20h40 sur RTL-TVI et en replay sur RTLplay.