Annonce difficile dans Mariés au premier regard: la famille de Nicolas s’inquiète (vidéo)

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années : la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé.

Nicolas et Laura sont scientifiquement compatibles à 81.9%. Les deux jeunes de 25 ont dû annoncer leur mariage imminent à leurs familles respectives. Chez Nicolas, la tension est palpable. "Je sais pas…" lâche le papa de Nicolas comme première réaction. "J'ai peur de la suite. C'est un mariage, c'est pas…" Nicolas le coupe, conscient de l'engagement qu'il s'apprête à prendre. "T'as jamais été en ménage, ajoute son père." "On espère que ça marche, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise," dit sa maman. "On est avec toi, on va te soutenir, mais…" conclut son père. Mais ce qui compte le plus pour Nicolas, c'est l'avis de son frère, Julien. "J'étais un peu choqué, ça ne lui ressemble pas du tout de faire ça," explique ce dernier face caméra. Pourtant, devant son frère, il approuve et fait quelques plaisanteries sur le départ de son frère du domicile familial. "Chez Nicolas, on est loin du soutien inconditionnel et chaleureux de chez Laura, note Céline Delfosse, psychologue. Le langage non-verbal en dit long sur les résistances de la famille. En même temps, là où Nicolas ne les aide pas c'est qu'on perçoit davantage chez lui l'enfant qui se demande s'il va obtenir sa permission plutôt que l'adulte qui va s'affirmer dans ses choix."