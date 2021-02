Rien ne va plus entre Jessica Thivenin et Thibault Garcia: "Ça ne marche plus"

Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont du mal à se supporter. Alors que la jeune femme est enceinte de son second enfant, le couple ne cesse de disputer. Ils l’ont expliqué sur leurs réseaux sociaux.

Il y a de l’eau dans le gaz entre Jessica Thivenin et Thibault Garcia. Le couple des Marseillais attend un second enfant et la grossesse semble leur peser. "J’ai du mal à le supporter, racontait la jeune femme sur Snapchat à propos de son mari. Il m’a poussé à bout hier et j’ai pleuré. Il m’a tellement poussée à bout, j’ai pleuré avant d’aller au restaurant sur les escalators."

En entendant ce récit, Thibault a immédiatement réagi: "Mais je n’ai rien fait, on s’est toujours taquinés." Mais Jessica n’est pas de cet avis, quand c’est trop, c’est trop : "Quand je lui demande d'arrêter. Quand je le supplie d'arrêter: 'Chéri arrête ça me tend, arrête, arrête.' Je l'ai supplié pendant au moins une demi-heure. Je ne peux plus."

Thibault attribue leurs problèmes à la grossesse: "On est des amis-amours et ça marchait très bien jusqu'à présent mais maintenant, surtout depuis que tu es enceinte, bah ça ne marche plus. C'est toi qui décides chérie. Moi je subis, je suis dépendant de ton caractère. On m'a dit que c'était normal. Il nous reste 8 mois..."