Sarah Fergusson réagit ENFIN à la naissance de son petit-fils: "Je suis fière de Jack et Eugenie"

Sarah Fergusson était impatiente de partager sa joie d’être grand-mère. Elle peut à présent le faire puisque sa fille, Eugenie, a enfin présenter son fils 11 jours après son accouchement.

Sarah Fergusson est devenue grand-mère pour la première fois à 61 ans le 9 février dernier. Sa plus jeune fille, la princesse Eugenie, a accouché d’un petit garçon. Elle ne l’a présenté que 11 jours plus tard sur son compte Instagram, révélant par la même occasion son prénom: August Philip Hawke Brooksbank.

Philip est une référence au Duc d’Edimbourg, le grand-père paternel d’Eugenie. August est une référence à un autre membre de la famille royale, le prince Albert, mari de la reine Victoria dont le nom complet était Franz Albert August Karl Emanuel.

Sarah Fergusson a réagi officiellement à l’annonce de sa fille, joignant sa voix à celle du prince Andrew, elle publie sur Twitter: "En tant que grands-parents, le duc et moi sommes heureux et bénis par l'arrivée de notre petit-fils August Philip Hawke Brooksbank. Il est une belle bénédiction et un porteur de tant d'amour et de joie pour toute notre famille. Je suis fière de Jack et Eugenie, ils sont et seront de merveilleux parents."

Le jour de la présentation du petit August n’a pas été choisi par hasard. Le 20 février est également l’anniversaire de son grand-père, le prince Andrew. Il a fêté ses 61 ans.