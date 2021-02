Un ancien candidat de la Star Academy violé à 7 ans: il témoigne

Mathieu Johan, candidat de la Star Academy 4 aux côtés de Grégory Lemarchal, a publié un message bouleversant sur son compte Instagram. Il révèle avoir été violé à l’âge de 7 ans.

La parole se libère autour des agressions sexuelles sur mineurs. De nombreuses personnalités témoignent de leurs vécus. C’est le cas d’un ancien candidat de la Star Academy 4, Mathieu Johan.

Sur Instagram, il confie dans un message bouleversant avoir été violé à l’âge de 7 ans. Il accompagne sa publication d’une photo de lui à cet âge-là. "Sur cette photo, j'ai 7 ans. Est-ce que j'ai une tête a` consentir une relation sexuelle? C'est cette année-là qu'un homme est venu me voler mon enfance. Récemment j'ai compris a` quel point ces viols subis pendant quatre ans avaient abîmé´ ma vie au-delà` de ce que je pensais."

Par la suite, il explique avoir commencé à parler de cette terrible expérience il y a deux ans, après le décès de sa maman. "J’ai compris que j'avais enfoui mon chagrin et ma cole`re pour protéger ma mère. Pour lui faire croire que j'allais bien et apaiser sa douleur. Je me suis décidé´ a` aller a` la rencontre de ce petit garçon de 7 ans. Je l'ai autorisé a` pleurer, a` parler, a` dénouer."

Mathieu confie avoir besoin de commencer une nouvelle vie pour guérir ses blessures. Il conclut en remerciant Andréa Bescond, auteure de la pièce, du livre et du film "Les Chatouilles" qui a elle-même été violée par un ami de ses parents lorsqu’elle était enfant.