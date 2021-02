Le rappeur Leto accusé de cruauté animale envers son chien: il risque 30.000 euros d’amende et deux ans de prison

Le rappeur Leto exhibait fièrement son chien Captain dans son clip « Paris est magique ». Mais la réalité semble toute autre puisque l’animal a été retrouvé enfermé sur un balcon infesté d’excrément dans la capitale française. Le rappeur risque une grosse amende et une peine de prison.

Le rappeur Leto est visé par une plainte pour abandon et acte de cruauté envers un animal. Selon le quotidien français Le Parisien, le rappeur enfermait son chien nuit et jour sur un balcon d’un mètre carré à Paris.

Les voisins ont appelé les autorités après avoir entendu le chien qui "hurlait à la mort". La police et l’association Action protection animale ont retrouvé Captain sur un balcon couvert d’"urines et d’excréments". Le chien de 11 mois a depuis été placé dans un refuge. "Tous les voisins l'entendaient pleurer quotidiennement, cela durait depuis le mois de septembre," explique Anne-Claire Chauvancy, la présidente d'Action protection animale, au Parisien.

Selon les proches du rappeur, Leto avait laissé la garde du chien à son frère. Cependant, Leto affirmait dimanche sur Instagram l’avoir confié à une famille d’accueil. "Je tenais à rétablir la vérité suite aux accusations parues dans Le Parisien aujourd'hui: Il y a sept mois, j'ai dû donner mon chien à une nouvelle famille. Cette famille n'a jamais effectué les démarches pour en déclarer la propriété. Je découvre comme vous toutes les atrocités qu'il subit depuis. On va faire le nécessaire pour vite le sortir de là."

Pour Anne-Claire Chauvancy, l’animal n’était rien d’autre qu’un faire-valoir pour le clip "Paris est magique". "Quand il n'en a plus eu besoin, il ne s'en est plus occupé. On sait rarement comment ces animaux sont traités après ces tournages."

S’il est reconnu coupable, Leto risque deux ans de prison et 30.000 euros d’amende.

Espoir pour le SECTEUR CULTUREL: la ministre propose une reprise à la mi-mars