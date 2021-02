Laeticia Hallyday et Jalil Lespert: ce qu’en pense VRAIMENT Sonia Rolland, l’ex-femme du réalisateur (vidéo)

Cela fait des mois que Jalil Lespert et Laeticia Hallyday sont amoureux et partagent leur bonheur sur les réseaux sociaux. Invitée sur RFM samedi, Sonia Rolland a dit ce qu’elle pensait de cette relation entre la veuve de Johnny Hallyday et son ex-mari. L’ancienne Miss France, à l’affiche de Tropiques criminels, en a dit plus à Bernard Montiel après que l’animateur lui a demandé "un petit mot sur Jalil Lespert".? "Il va bien visiblement", a répondu la comédienne. "Tu sais qu’il m’a dit que c’est toi qui l’avais viré", a insisté Bernard Montiel. "Bah oui, je l’ai quitté (…) je ne l’ai pas viré, je l’ai quitté", a précisé Sonia Rolland.

Cette dernière précise qu’il n’y a pas de problème entre eux. "On s’entend très bien tu sais, pour notre fille, donc moi je suis heureuse pour lui s’il est heureux. Je suis heureuse parce que ma fille est heureuse", a-t-elle dit, contrairement à la rumeur qui les disait fâchés.

Espoir pour le SECTEUR CULTUREL: la ministre propose une reprise à la mi-mars