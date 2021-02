Les Daft Punk, c'est fini! Ils annoncent leur séparation dans une vidéo surprenante

Les Daft Punk ont annoncé leur séparation après une carrière de plus de 28 ans. Le duo parisien, qui est considéré comme l'un des groupes électroniques les plus influents de tous les temps, a confirmé la nouvelle dans une vidéo de huit minutes intitulée "Epilogue", qui contient des images de leur film de science-fiction Electroma de 2006.



La vidéo montre le duo - Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo - se promenant dans le désert avec leurs casques et vestes en cuir reconnaissables de l'ère spatiale.



Elle se termine de façon dramatique lorsque l'un des membres touche un bouton qui provoque son explosion, avant que le clip ne devienne noir.

Une version chorale de la chanson "Touch" de 2013 du groupe est ensuite entendue sous la forme d'un graphique montrant les mains robotisées de Homem-Christo et Bangalter dans leurs tenues respectives, à côté des dates "1993-2021". La raison pour laquelle ils se sont séparés n'a pas encore été confirmée.