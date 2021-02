 Ce crocodile a subi une intervention chirurgicale après avoir avalé la basket d'un touriste

Un imposant crocodile du Nil a subi une intervention chirurgicale assez inhabituelle en Floride, rapporte le site de CNN. L'animal prénommé Anuket a dû subir une gastrotomie après avoir avalé une basket d'un touriste tombée dans son enclos. La chaussure de l'homme lui avait glissé du pied en décembre dernier alors qu'il faisait de la tyrolienne au-dessus de l'habitat des crocodiles du parc zoologique de St. Augustine Alligator Farm, selon une publication du zoo sur les réseaux sociaux.

Anuket, qui vivait dans l'enceinte avec un autre croco, Sobek, a mangé la chaussure.

Des vétérinaires du Collège de médecine vétérinaire de l'Université de Floride ont effectué l'opération sur Anuket le 5 février après plusieurs efforts pour déloger l'objet du crocodile de 3,2 m et de 154 kg, selon une publication de l'école postée sur Facebook.

"Lors de sa dernière visite à l'UF, Garrett Fraess, résidente en médecine du zoo, a d'abord tenté de retirer la chaussure en atteignant son bras et à travers l'œsophage du crocodile, mais sans succès", indique le message.

"L'équipe de médecine du zoo a ensuite emmené Anuket pour une opération chirurgicale, où le Dr Adam Biedrzycki, un grand chirurgien animalier, a tenté de manipuler la chaussure par une incision et de la pousser de l'estomac à l'œsophage, où Fraess espérait pouvoir sentir la chaussure pour la retirer. Cet effort a également échoué."

Le Dr Biedrzycki a préformé la gastrotomie pour faciliter le retrait de la chaussure. Cette fois, la chirurgie a été un succès.

Une fois la chaussure retirée, Anuket a été ramenée chez elle et a récupéré. "Anuket se rétablit bien dans notre zoo dans une zone non exposée, mais son rétablissement complet prendra un certain temps avant de pouvoir rejoindre Sobek dans l'Oasis", a déclaré le zoo dans un message sur les réseaux sociaux.





(c)University of Florida College of Veterinary Medicine on Facebook