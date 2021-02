Loana dans un état très grave: d'anciens candidats de Loft Story accusent Sylvie Ortega

Loana a été hospitalisée en urgence parce qu'elle aurait fait une overdose de GHB. Sur Instagram, plusieurs anciens candidats de téléréalité s'en prennent à Sylvie Ortega Munos.

Lundi 22 février à 9h, Loana a été emmenée en urgence dans un hôpital de Hyères. Elle aurait été retrouvée dans un état grave après avoir ingéré une dose massive de GHB. Loana se trouvait alors dans le sud de la France pour le tournage d'un documentaire de C8 "Loana : une lofteuse up and down".



Suite à ces événements, plusieurs anciens candidats de téléréalité se sont exprimés pour pointer du doigt la responsabilité de Sylvie Ortega Munos, grande amie de Loana, et qui était en sa compagnie pour ce tournage. "J'espère pour toi que Loana va s'en sortir. Tu es malfaisante pour elle ! Si Loana ne le voit pas, nous, ses compères du Loft, ne sommes pas dupes. Loana on t'aime et si tu as besoin de nous on sera là", a écrit Kenza Braiga en commentaire de la dernière publication de Sylvie Ortega Munos. Et Steevy Boulay d'enfoncer le clou: "Nous sommes tous d'accord".

Delphine a affiché son soutien à Loana sur Instagram en partageant la photo d'une couverture de VSD sur laquelle elle apparait à ses côtés : "Hey ma chérie, ne lâche rien. Tu sais, la team est derrière toi. Tu n'as pas pu nous lire ce soir sur notre groupe mais on est inquiet !! Tu vaux mieux que ça, tu vaux tout l'or du monde. Tu peux le faire !!! Nous sommes là ! On t'aime. À très vite !!!!" En hashtag, on peut lire notamment : "fuck le vautour".