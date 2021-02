Loana dans un état "lamentable": que s'est-il passé la nuit de son overdose?

Contrairement à ce qu'elle avait encore récemment affirmé, Loana ne va pas mieux et semble avoir replongé dans l'enfer des addictions. Alors qu'elle était dans le sud de la France pour le tournage d'un documentaire baptisé "Loana, une lofteuse up and down", la star de la téléréalité a dû être hospitalisée en urgence à l'hôpital de Hyères, après une nuit qui garde encore tout son lot de mystères.

"Nous avons entendu des cris et une agitation inhabituelle à l’étage. Une femme, criait 'Sylvie ! J’ai perdu mon flacon. Sylvie, tu sais où j’ai où est mon flacon ?'. Loana et une de ses amies s’affairaient à chercher ce mystérieux flacon dans les poubelles. Quelques heures plus tard, les pompiers sont discrètement venus chercher une personne", ont raconté à StarMag des clients d'un hôtel du Lavandou réveillés par des hurlements.



Après avoir ingéré une dose massive de GHB, Loana aurait fait un "G-Hole". C'est à dire qu'elle aurait été retrouvée dans un état d’inconscience, qui peut-être suivi de convulsions, d’un coma et qui peut être fatal. Guillaume Garnier, de la société Genton Productions (en charge de la réalisation du documentaire consacré à Loana pour C8) dit avoir retrouvé Loana "dans un état lamentable" dans une chambre qui était "sans dessus-dessous".

D'anciens candidats de téléréalité pointent du doigt la responsabilité de Sylvie Ortega Munos dans ces événements.