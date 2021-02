Il fait disparaitre un téléphone portable... avec une ponceuse (vidéo)

Pas de magie ni d'illusion d'optique, mais une ponceuse à bande. Si on s'en sert généralement pour décaper du parquet, rénover un meuble ou une porte, un homme en fait un usage très spécial : il ponce un téléphone Nokia jusqu'à le faire disparaître entièrement.

"Les internautes me demandaient d'essayer avec téléphone Nokia depuis des mois et j'ai finalement trouvé un vieux 3310", raconte l'auteur de la vidéo. Et de se féliciter d'avoir réussi à détruire complètement l'appareil, brisant ainsi "le mythe de l'indestructible téléphone Nokia."