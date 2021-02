Gérard Depardieu mis en examen pour "viols"

Gérard Depardieu, monument du cinéma français de 72 ans, a été mis en examen le 16 décembre pour "viols" et "agressions sexuelles" qu'il aurait commis à l'été 2018 sur une jeune comédienne et qu'il conteste, a appris l'AFP mardi de source proche du dossier, confirmé par une source judiciaire.



La plaignante, qui avait dénoncé à la gendarmerie fin août 2018 avoir été violée à deux reprises au domicile parisien de la star quelques jours plus tôt, avait obtenu à l'été 2020 que cette enquête, d'abord classée par le parquet de Paris, soit confiée à un juge d'instruction.