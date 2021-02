Loana hospitalisée: son ex Eryl Prayer, en larmes dans TPMP, lit son dernier texto déchirant (vidéo)

Eryl Prayer, l'ex petit ami de Loana, était l'invité de l'émission Touche Pas à Mon poste ce mardi soir, dans laquelle le sujet de l'overdose de la star de télé-réalité a été abordé. Les larmes aux yeux, Eryl a confié avoir reçu un texto déchirant de Loana: "J'ai eu très peur pour elle. Elle est comme ma petite soeur. Quand on a vu dans les médias qu'ils annonçaient qu'elle était entre la vie et la mort...", explique Eryl en ravalant un sanglot... Et de poursuivre: "Cela fait deux jours que je ne dors pas".

L'homme a ensuite interpellé la copine de Loana, Sylvie Ortega, présente sur le plateau: "Tu comprends qu'on est inquiet pour elle?"

Et Eryl de poursuivre son intervention en lisant le texto de Loana: "Encore désolée pour hier. Sylvie m'a donné un peu trop de médicaments, parce que j'étais stressée et du coup, j'ai mal supporté."

Après la lecture de ce message, l'ambiance était retombée sur le plateau de Cyril Hanouna, Sylvie étant tenue pour responsable de cette rechute de Loana. "Fais attention à elle, elle est fragile", lance alors un Eryl remonté à Sylvie Ortega.

Ce à quoi la principale intéressée a répondu: "Je lui ai donné la veille un Xanax pour la calmer. C'est moi qui l'ai emmenée à l'hôpital et dans son sang, on a trouvé du GHB."

"Mais qui lui a donné cette drogue?", s'exclame alors un chroniqueur.

"Elle peut le commander sur internet et partout", répond Sylvie Ortega.

Incrédule Eryl lui répond: "Oui, sur internet..."