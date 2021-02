Le tendre surnom donné à Emmanuel Macron par les petits-enfants de son épouse Brigitte

En épousant son ancienne professeure de littérature en 2007, Emmanuel Macron est devenu le beau-père des 3 enfants de Brigitte: Sébastien, Laurence et Tiphaine, et le "beau-grand-père" de leurs enfants. En effet, les 3 enfants de Brigitte ont eux-mêmes eu des enfants. En tout, il y en a sept. La famille est un sujet qui tient particulièrement à coeur le président de la République, rappelle dans une anecdote le magazine Gala.

Et d'évoquer un épisode qui avait particulièrement touché Emmanuel Macron quand Jean-Marie Le Pen, avait touché la corde sensible du président français en scandant: "Il parle d’avenir mais il n’a pas d’enfants". Le président de la République, blessé lui avait alors répondu la voix pleine de tremolos: "J’ai des enfants et des petits-enfants de cœur !".

Invitée sur RTL dans l'émission de Marc-Olivier Fogiel, Brigitte Macron confiait le tendre surnom que les petits-enfants de sa famille avaient choisi pour son époux: "Il se fait appeler Daddy. Il aime énormément les petits-enfants."

Lors du soir de sa victoire, Emmanuel Macron avait mis en avant sa famille. Le monde découvrait alors un beau-père aimant et un "Daddy" complice avec ses petits-enfants...